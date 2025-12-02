I capelli sono i tuoi? E me li tirano per verificare oppure mi chiedono di saltare Con mia moglie abbiamo provato la fecondazione artificiale dopo un aborto Nulla | così Demo Morselli

È stato uno dei direttori d’orchestra tv più popolari, grazie anche alla popolarissima “Buona Domenica” e il “Maurizio Costanzo Show” con Maurizio Costanzo, Demo Morselli è in pensione da sei anni. Un allontanamento dalla televisione, ma non dalla musica attiva. Infatti il Maestro va in tour in Italia con la Demo Big Band Orchestra. L’addio alla tv dopo 25 anni di onorata carriera: “Perché sento la necessità di rallentare perché tra televisione, musica, concerti, non riesco a stare dietro a tutto. Penso che basti una piccola pausa per riordinare le idee, ma in realtà poi, quando decido di riprendere, capisco che non c’è più spazio per personaggi come me, ormai la tv è indirizzata verso i reality”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I capelli sono i tuoi? E me li tirano per verificare oppure mi chiedono di saltare. Con mia moglie abbiamo provato la fecondazione artificiale, dopo un aborto. Nulla”: così Demo Morselli

Argomenti simili trattati di recente

Mancano poche ore e il regalo ancora non c’è? Niente panico: gli accessori per capelli sono l’idea last-minute perfetta — utili, trendy e subito pronti da impacchettare! Scopri quali scegliere per fare un figurone nel link tra i commenti - facebook.com Vai su Facebook

BRUZZONE FUORI, BUGALALLA DENTRO MIRACOLO AD @ore14rai2 Quando Milo ha pronunciato “Bugalalla”, si è spostato l’asse terrestre. In quel preciso momento il generale Garofano si è illuminato ed a casa Bruzzone si sono sentite urla disumane. So Vai su X

9 consigli per curare i tuoi capelli che stai sicuramente sottovalutando - Se contassi le ore annue che passi a curare i tuoi capelli, probabilmente, ti metteresti letteralmente le mani tra le ciocche. Secondo donnamoderna.com

Raccogliere tutti i giorni i capelli fa male? - Non stiamo parlando di un’acconciatura qualsiasi bensì di quella che sta spopolando tra celeb e social, ovvero lo sleek bun, uno chignon tiratissimo, che ... Si legge su iodonna.it

Fare lo chignon tirato indietro ha effetti sulla salute dei capelli? - Soluzione praticissima quando la chioma non vuole collaborare o non è fresca di shampoo, si realizza in non troppo tempo e l'aiuto del gel rende il risultato finale ordinato, ma c'è un rovescio della ... Si legge su elle.com

"Quanto sono migliorabili i tuoi capelli da 1 a 10?", Andrea Bagnulo, il parrucchiere diventato virale su TikTok - E' la domanda che Andrea Bagnulo pone alle ragazze che ferma davanti al Colosseo, prima di proporre loro una sfida di hair style. Da romatoday.it

Sono una chimica e ti spiego perché i tuoi capelli si arricciano in estate - Chi ha i capelli ricci, sa bene che ogni giorno è una sorpresa: saranno morbidi e definiti o crespi e ribelli? Come scrive greenme.it

Olio di avocado: i benefici che non ti aspetti di usarlo ogni giorno sui tuoi capelli, ecco come! - L’olio di avocado si è rivelato un alleato prezioso nella cura dei nostri capelli grazie alle sue tantissime proprietà, scopriamo come usarlo per avere una chioma folta e splendente. Da greenme.it