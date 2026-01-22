Chi è Eliot Spizzirri l’avversario di Sinner agli Australian Open | l’americano imbattibile al college

Eliot Spizzirri, nato nel 2001 negli Stati Uniti, è un giovane tennista che si sta facendo strada nel circuito. Agli Australian Open, affronterà Jannik Sinner nel terzo turno. Rinomato per la sua solidità e per un percorso competitivo nel tennis collegiale, Spizzirri rappresenta un avversario da tenere d’occhio in questa fase del torneo.

Hugo Gaston, chi è il primo avversario di Sinner agli Australian OpenHugo Gaston è un tennista francese che affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026.

Chi è Eliot Spizzirri, il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Australian OpenNel corso del 2025 Eliot Spizzirri ha avuto diversi incroci con il tennis azzurro. Al Challenger di Brest ha eliminato Giulio Zeppieri nei quarti di finale al termine di tre set, prima di superare anc ... sportal.it

Eliot Spizzirri, chi è l'avversario di Sinner agli Australian OpenSarà lo statunitense di origini italiane, Eliot Spizzirri, il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open. Classe 2001, è stata una stella del tennis americano a livello junior e ha pros ... sport.sky.it

#AustralianOpen #Sinner ha battuto l’australiano #Ducksworth 6-1, 6-4, 6-2 in un’ora e 49 di gioco. Jannik va così al terzo turno. Il suo prossimo avversario sarà l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 ATP. x.com