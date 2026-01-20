Hugo Gaston chi è il primo avversario di Sinner agli Australian Open

Hugo Gaston è un tennista francese che affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026. Attualmente numero 93 del ranking mondiale, Gaston si presenta all'incontro dopo aver ottenuto due titoli consecutivi nel 2024 e nel 2025. La partita rappresenta l’esordio del giocatore italiano nel torneo di Melbourne, che si svolge dal 20 gennaio. Un confronto che segna l'inizio della competizione per entrambi i atleti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esordisce agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 20 gennaio, il francese Hugo Gaston, numero 93 del mondo, nel primo turno dello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set.Ma chi è quindi l'avversario di giornata, Hugo Gaston? Hugo Gaston è un tennista francese di 25 anni, che ha cominciato a giocare fin da bambino spinto dal padre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

