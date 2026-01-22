Chi è Eliot Spizzirri l’italo-americano che sfiderà Jannik Sinner al 3° turno degli Australian Open

Eliot Spizzirri, tennista italo-americano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open 2026. Dopo aver superato con facilità James Duckworth nel secondo turno, Spizzirri si appresta a disputare il match dei sedicesimi, in un appuntamento che si svolgerà tra due giorni, probabilmente nella notte italiana. Questa sfida rappresenta un importante momento nella sua carriera nel torneo di Melbourne.

Dopo aver superato in scioltezza James Duckworth nel secondo turno, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo tra due giorni (probabilmente nella notte italiana) per affrontare l’americano Eliot Spizzirri, nel match valido per i sedicesimi di finale dell’ Australian Open 2026. Sarà il primo incontro ufficiale tra i due coetanei, mai di fronte neanche nelle categorie giovanili. Lo statunitense, nato a Greenwich in Connecticut, ha chiare origini italiane, più precisamente calabresi, come suggerisce il suo cognome (in Italia, 217 famiglie portano il suo cognome). La sua crescita tennistica è avvenuta in Texas, nel college dove si è laureato ed ha iniziato la sua scalata nel ranking ATP, nel quale occupa momentaneamente l’85esima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

