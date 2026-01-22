Chi c' era al funerale del papà di Stefano De Martino | accanto ai parenti tanti amici vip del conduttore tv

Al funerale di Enrico De Martino, svoltosi a Torre del Greco, erano presenti i familiari e numerosi amici, tra cui alcune personalità del mondo dello spettacolo. La cerimonia, riservata e semplice, ha reso omaggio alla memoria dell’uomo, scomparso all’età di 61 anni. L’evento si è svolto nella chiesa di San Michele, in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento.

Nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco, si sono tenuti in forma privata funerali di Enrico De Martino, il padre di Stefano De Martino morto a 61 anni. Presenti oltre a Stefano, la sorella Adelaide, il fratello Davide e un folto numero di personaggi dello spettacolo. Tra gli altri c'erano.🔗 Leggi su Napolitoday.it Stefano De Martino in lacrime al funerale del papà Enrico: accanto a lui Belen e altri vipA Torre del Greco, il 21 gennaio, si è tenuto il funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. “Ora danza…”. Le lacrime di Stefano De Martino al funerale del papà: quelle parole, bellissimeDurante il funerale del padre, Stefano De Martino ha mostrato grande emozione, pronunciando parole che hanno toccato il cuore di tutti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Il suono del muro a Berlino est; Chi c’era allo Spazio esperienza Europa per ricordare David Sassoli. Le foto; Quella giornata nel castello di Valentino, dove non c'era un granello di polvere: Purtroppo ci vengo poco, ma quando arrivo tutto deve essere perfetto. Stefano De Martino, al funerale del papà Enrico anche Belen: «Era sopraffatta dalle lacrime». La visita di Emma a casa - facebook.com facebook #stefano de martino in lacrime al funerale di papà Enrico: «Ora danza in cielo». L'abbraccio con la mamma e i vip presenti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.