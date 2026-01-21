Stefano De Martino in lacrime al funerale del papà Enrico | accanto a lui Belen e altri vip

A Torre del Greco, il 21 gennaio, si è tenuto il funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Stefano De Martino, profondamente colpito, ha partecipato al rito funebre in un momento di grande commozione, accompagnato dalla famiglia e da alcuni volti noti. L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento e di saluto per l’uomo che ha lasciato un ricordo importante.

Torre del Greco si è stretta attorno a Stefano De Martino nella mattinata del 21 gennaio, quando la famiglia ha dato l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre del noto conduttore televisivo, scomparso a 61 anni il 19 gennaio dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti in forma privata nella Chiesa di San Michele, situata sulla collina di San Alfonso a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La scelta del luogo non è stata casuale: proprio in quella chiesa Enrico e Maria Rosaria, genitori di Stefano, si erano sposati anni fa. Tra i vip che hanno partecipato alle esequie, Belen, ex moglie di Stefano, visibilmente commossa, ma anche Antonio Ricci, Alessandro Siani e Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

