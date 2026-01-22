Cheddira in giallorosso | per di Francesco un attaccante esperto e versatile

Il Lecce annuncia l’ingaggio di Walid Cheddira, attaccante di 28 anni, proveniente dal Napoli. Il giocatore arriva con un contratto in prestito con opzione di acquisto a titolo definitivo. Con una carriera caratterizzata da esperienza e versatilità, Cheddira rappresenta un nuovo elemento per la rosa giallorossa. La sua presenza rafforza l’attacco del Lecce in vista della stagione.

Di proprietà del Napoli, era in prestito al Sassuolo. Il Lecce potrà esercitare al termine della stagione un’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo. Con il tecnico ha già condiviso una stagione, a Frosinone LECCE – Proprio nel giorno del suo 28esimo compleanno Walid Cheddira è diventato un giocatore del Lecce che ha trovato l’accordo con il Napoli sulla base del prestito con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo. L’operazione è stata perfezionata dopo che il Sassuolo, club al quale l’attaccante era stato trasferito con la formula del prestito, ha dato il via libera al passaggio dell’attaccante in giallorosso.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazioneIl Lecce ha concluso l’acquisto di Cheddira dal Sassuolo.

Antonio Arena: dall’Australia alla Roma, chi è il baby attaccante giallorossoAntonio Arena è un giovane attaccante che, dopo aver iniziato la sua carriera in Australia, è approdato in Italia, passando per Pescara e ora alla Roma.

UFFICIALE – Cheddira rinforza l’attacco del LecceL'attaccante marocchino arriva in giallorosso in prestito con diritto di opzione dal Napoli. Già disponibile per Lecce-Lazio ... calciolecce.it

L'attaccante marocchino è un nuovo giocatore giallorossoNella mattinata di oggi Walid Cheddira è arrivato al Centro Biolab di Cutrofiano per le consuete visite mediche, sottoponendosi agli esami di routine, seguito con attenzione dall’equipe medica guidata ... leccesette.it

Walid Cheddira è giallorosso! Acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore dalla S.S.C. Napoli. L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 99 - facebook.com facebook

#Lecce, capitolo centravanti. Nzola è stato proposto ma è una pista difficile: pesano l’ingaggio del calciatore, fuori dai parametri dei giallorossi, e le condizioni della Fiorentina per la cessione (prestito con obbligo). Al momento l’ipotesi #Cheddira prende semp x.com