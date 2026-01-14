Antonio Arena | dall’Australia alla Roma chi è il baby attaccante giallorosso

Antonio Arena è un giovane attaccante che, dopo aver iniziato la sua carriera in Australia, è approdato in Italia, passando per Pescara e ora alla Roma. Nato a Sydney, ha scelto di sfidare le difficoltà dei campionati più impegnativi, mostrando determinazione e talento. La sua storia testimonia un percorso di crescita e passione, che lo ha portato a vestire la maglia della squadra giallorossa, segnando un nuovo capitolo nel suo cammino sportivo.

Da Sydney a Roma passando per Pescara. Si chiama Antonio Arena e per molti era già predestinato quando ha deciso di rimettersi in gioco passando per i campi polverosi e gli spalti vuoti della Serie C. A distanza di un anno dal suo ritorno in Italia con il Pescara, diventando il più giovane esordiente del club abruzzese battendo il record di Marco Verratti, da martedì sera con la rete al Torino in Coppa Italia è anche il più giovane ad aver segnato in una partita professionistica. E se l'acquisto di Raspadori è un messaggio neanche troppo velato di Antonio Percassi al suo ex eroe Gasperini sul fatto che se fosse rimasto all'Atalanta i giocatori che chiedeva li avrebbe avuti, il gol di Arena al Toro è la risposta del Gasp che ancora un pizzico di romanticismo nel nostro calcio malandato, non qualificato e pieno di stranieri esiste: "Noi facciamo giocare anche i 16enni.

A 16 anni c’è chi immagina il futuro con il joystick in mano. Antonio Arena, invece, lo ha preso e lo ha trasformato in realtà. Esordio con la Roma. Gol. Subito. Un gol che pesa, che racconta molto più di un tabellino: racconta un viaggio lunghissimo, iniziato dall’ facebook

