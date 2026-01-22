La Roma si prepara ad affrontare lo Stoccarda in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Con Ferguson e Pisilli in vantaggio nelle probabili formazioni, i giallorossi cercano una vittoria che possa avvicinarli ulteriormente al traguardo. La sfida, in programma, rappresenta un momento importante nella fase a eliminazione diretta del torneo, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Contro lo Stoccarda la Roma cerca l'allungo per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Gasp sceglie Ferguson davanti e Pisilli al centro con Cristante. Per i tedeschi Demirovic dal 1'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chance dal 1' per Ferguson e Pisilli. Le probabili formazioni di Roma-Stoccarda

Celtic-Roma, le probabili formazioni: chance Pisilli, Dybala torna titolareLa Roma si prepara ad affrontare il Celtic nella sesta giornata della fase a gironi di Europa League.

Leggi anche: Soulé dal 1', Ferguson a caccia di gol: le probabili formazioni di Roma-Midtjylland

