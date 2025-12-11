Celtic-Roma le probabili formazioni | chance Pisilli Dybala torna titolare

La Roma si prepara ad affrontare il Celtic nella sesta giornata della fase a gironi di Europa League. La sfida rappresenta un momento cruciale per i giallorossi nel percorso europeo, con possibili novità nelle formazioni e il ritorno di Dybala tra i titolari, mentre Pisilli potrebbe avere un’opportunità in campo.

La Roma è pronta a giocarsi una fetta importante del suo cammino europeo nella sfida di questa sera contro il Celtic, sesto appuntamento della League Phase di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato alle 21:00, in una Glasgow bagnata da una pioggia incessante e con i giallorossi chiamati a reagire dopo le due battute d'arresto in campionato che hanno raffreddato gli entusiasmi. Ottenere i tre punti significherebbe avvicinare in maniera sostanziale l'accesso diretto agli ottavi, evitando il playoff di febbraio. Nonostante l'assenza di Dovbyk, arriva una buona notizia: il recupero di Angelino, che torna tra i convocati.

