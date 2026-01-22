Champions l’Inter in top 8 con queste condizioni | ne servono almeno 5

Per qualificarsi agli ottavi di Champions League, l’Inter deve rimanere tra le prime otto posizioni della classifica, con almeno cinque vittorie. La recente sconfitta interna contro l’Arsenal ha reso il percorso più difficile, ma il raggiungimento di questa soglia rimane fondamentale per mantenere vive le speranze di avanzamento nella competizione europea.

Inter in top 8. La sconfitta interna contro l’ Arsenal ha complicato sensibilmente il cammino europeo dell’ Inter. Dopo i risultati maturati nella serata di ieri, i nerazzurri occupano attualmente il 14° posto nella classifica del maxi-girone di Champions League, una posizione che oggi garantirebbe l’accesso ai playoff ma non il pass diretto per gli ottavi di finale. Il margine per rientrare tra le prime otto esiste ancora, anche se si tratta di uno scenario estremamente complesso. L’ Inter non dipende più solo da se stessa: servirà una vittoria obbligata sul campo del Borussia Dortmund e, allo stesso tempo, una serie di risultati favorevoli sugli altri campi europei.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

