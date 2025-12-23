Mercato Inter Frattesi via solo a queste condizioni E in entrata…

Inter News 24 Mercato Inter, Davide Frattesi partirà solamente a determinate condizioni. E per quanto riguarda le operazioni in entrata.. Il mercato dei nerazzurri entra in una fase cruciale, tra possibili addii eccellenti e una pianificazione lungimirante per i pali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Davide Frattesi, la mezzala azzurra nota per i suoi tempi di inserimento e la capacità di incidere sotto porta. Nonostante l’investimento importante fatto dal club di Viale della Liberazione, il giocatore non ha trovato la continuità sperata sotto la guida di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

