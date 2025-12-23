Calciomercato Inter a destra si interverrà solo a queste condizioni

Per il calciomercato dell'Inter, gli interventi sulla fascia destra saranno valutati esclusivamente in presenza di condizioni specifiche. La società analizzerà attentamente le opportunità di mercato, considerando le necessità tecniche e le possibilità economiche, per garantire un rafforzamento mirato e sostenibile della squadra. In questa fase, ogni operazione sarà condizionata da fattori precisi, al fine di mantenere equilibrio e strategia nel mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, per rinforzare la fascia destra si interverrà solamente a queste condizioni. Vediamo quali sono. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la strategia invernale dei nerazzurri rimane prudente. Nonostante l'assenza prolungata di Denzel Dumfries, l'esplosivo esterno olandese pilastro della manovra di spinta, la dirigenza meneghina non intende effettuare acquisti affrettati, ma valuterà solo reali opportunità di crescita. Il giornalista Alessandro Sugoni ha evidenziato alcuni profili seguiti con interesse dalla Beneamata. Piace molto Valincic, promettente classe 2002 della Dinamo Zagabria noto per la sua duttilità tattica.

