Champions League Juventus-Benfica 2-0 Grande notte europea | gol e highlights

La Juventus ha conquistato una vittoria importante contro il Benfica nella settima giornata di Champions League, terminando con il risultato di 2-0. La squadra ha mostrato solidità e capacità di gestione della partita, confermando il proprio percorso nella fase a gironi. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta all’Allianz Stadium, offrendo momenti significativi e highlights che testimoniano l’impegno e il livello della competizione europea.

Thuram e McKennie firmano una vittoria pesantissima nell’ultima gara casalinga. Qualificazione a un passo Una Juventus solida, matura e cinica fa il suo dovere nella settima giornata della League Phase di Champions League e supera 2-0 il Benfica davanti a un Allianz Stadium vestito a festa. È una vittoria fondamentale, la terza consecutiva in Europa, che consolida il percorso bianconero e conferma la crescita della squadra, capace di colpire nella ripresa dopo un primo tempo intenso ma senza reti. L’approccio della Juve è quello giusto fin dai primi minuti. In un clima caldo e favorevole, i bianconeri provano subito a prendere in mano il pallino del gioco.🔗 Leggi su Torinotoday.it

