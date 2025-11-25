Champions League Bodø Glimt-Juventus 2-3 Vittoria fondamentale | gol e highlights
La Juventus torna da Bodø con tre punti pesantissimi e, soprattutto, con la sensazione di aver ritrovato la scintilla giusta per restare aggrappata alla Champions League. All’Aspmyra Stadion, nella quinta giornata del girone, i bianconeri superano il BodøGlimt 3-2 al termine di una sfida dura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scott McTominay ha portato il Napoli in vantaggio nella gara di Champions League contro il Qarabag.
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera in Champions League #BodoJuve #UCL
Champions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3 e Napoli-Qarabag 2-0. VIDEO HIGHLIGHTS - Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea.
Champions League, Bodø/Glimt-Juventus 2-3: Spalletti conquista i primi tre punti europei - I bianconeri ribaltano il vantaggio iniziale dei padroni di casa con le reti di Openda e McKennie, poi ci pensa David dopo il rigore di Fet
LIVE Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: David firma la rete che vale la prima vittoria, Yildiz decisivo dalla panchina