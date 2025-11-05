Champions League Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Pareggio amaro | gol e highlights

Torinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Juventus. All’Allianz Stadium, nella quarta giornata della League Phase di Champions League, i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona: al vantaggio portoghese firmato da Araujo risponde Dusan Vlahovic, ma la squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

