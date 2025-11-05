Champions League Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Pareggio amaro | gol e highlights
Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Juventus. All’Allianz Stadium, nella quarta giornata della League Phase di Champions League, i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona: al vantaggio portoghese firmato da Araujo risponde Dusan Vlahovic, ma la squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League. Juventus fermata sull'1-1 in casa dallo Sporting: portoghesi in vantaggio con Areujo, Vlahovic firma il pareggio. I bianconeri non trovano la prima vittoria in Europa. https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone- - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X
Pagina 2 | Champions, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic la riprende, partita dominata ma non basta a Spalletti - Portoghesi subito avanti, poi i bianconeri si rialzano e comandano: occasioni a ripetizione, portiere avversario migliore in campo ... Segnala tuttosport.com
Juventus-Sporting 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Vlahovic risponde ad Araujo - Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1 - Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all'Allianz Stadium finisce 1- Segnala fanpage.it