L’Italia può ancora evitare i playoff per i Mondiali 2026? Un modo ci sarebbe ecco quale

Gazzetta.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aritmetica lascia uno spiraglio, i numeri lo chiudono: per la qualificazione diretta servirebbe uno scarto mai visto in una gara decisiva. Qualche precedente clamoroso però esiste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l8217italia pu242 ancora evitare i playoff per i mondiali 2026 un modo ci sarebbe ecco quale

© Gazzetta.it - L’Italia può ancora evitare i playoff per i Mondiali 2026? Un modo ci sarebbe, ecco quale...

Contenuti che potrebbero interessarti

Brivido playoff: l'Italia sarebbe testa di serie. Scozia e Ungheria i pericoli da evitare - L'Italia può prepararsi tranquillamente ai due playoff di marzo da secondi nel gruppo (sempre evitando brutti scherzi dagli israeliani a Udine). Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Pu242 Evitare Playoff