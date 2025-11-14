L’Italia può ancora evitare i playoff per i Mondiali 2026? Un modo ci sarebbe ecco quale
L’aritmetica lascia uno spiraglio, i numeri lo chiudono: per la qualificazione diretta servirebbe uno scarto mai visto in una gara decisiva. Qualche precedente clamoroso però esiste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italia ai playoff #Mondiali Quali squadre sono da evitare Vai su X
L'Italia nelle prossime due gare affronterà Moldova e Norvegia: ecco cosa deve capitare per evitare i playoff - facebook.com Vai su Facebook
Brivido playoff: l'Italia sarebbe testa di serie. Scozia e Ungheria i pericoli da evitare - L'Italia può prepararsi tranquillamente ai due playoff di marzo da secondi nel gruppo (sempre evitando brutti scherzi dagli israeliani a Udine). Segnala gazzetta.it