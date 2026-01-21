Champions sarà top 8 solo all’11% per l’Inter | l’avversario più probabile ai playoff…

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal a San Siro, il cammino dell’Inter in Champions League si complica, con una probabilità di accesso ai quarti stimata all’11%. L’eventuale avversario ai playoff appare ora più probabile tra le squadre rimaste, rendendo il percorso europeo della squadra nerazzurra ancora più sfidante. Analizziamo le possibilità e le prossime tappe di una competizione che richiede attenzione e determinazione.

Inter. La sconfitta rimediata a San Siro contro l’ Arsenal ha reso decisamente più tortuoso il percorso dell’ Inter in Champions League. Il ko contro i Gunners ha infatti complicato la corsa verso gli ottavi di finale, rendendo sempre più concreto lo scenario dei playoff come passaggio obbligato per la squadra di Cristian Chivu. Anche un successo nell’ultima giornata sul campo del Borussia Dortmund potrebbe non essere sufficiente per entrare tra le prime otto della fase campionato. I nerazzurri conservano ancora una piccola speranza di qualificazione diretta, ma la situazione di classifica e le combinazioni rendono l’obiettivo estremamente difficile da centrare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: novità su Thuram, nerazzurri già qualificati ai playoff di Champions?

L’Inter quasi condannata ai playoff, il Napoli rischia anche l’eliminazione: la nuova classifica di Champions League oggiEcco l’introduzione richiesta: La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Palladino punta alla top 8: Impensabile, ma vogliamo fare la storia. Lookman è tornato in anticipo, ci sarà; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Champions League gratis in TV, le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un match attesissimo); Calcoli Champions: l'Inter scivola in zona playoff, Napoli con lo spettro eliminazione. Tutte le combinazioni.

Champions, Inter top 8 all’11%: spunta posizione finale e avversario più probabile ai playoffLa sconfitta di ieri a San Siro contro l'Arsenal complica il cammino dell'Inter verso gli ottavi di finale di Champions League ... msn.com

Champions League, risultati e classifica: male le italiane, top-8 a rischio per PSG e CityLa Champions League è tornata e ha offerto subito una serata ricca di emozioni e sorprese. Dopo la sconfitta del Manchester City in Norvegia (il. tuttomercatoweb.com

Da "Non sapevo di giocare in Champions" a "Lautaro alza la Coppa": Inter ko e social scatenati - facebook.com facebook

L’Inter perde la terza consecutiva in Champions. C’è un problema di qualità dell’attacco contro le grandi (Thuram in regressione). Sommer non ci mette mai una pezza. Forse pretendere un altro cammino scintillante in Champions è troppo. Pio incisivo, Barella x.com