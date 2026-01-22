C’era un altro uomo in quella casa Meredith Kercher colpo di scena dopo 17 anni | parla l’ex pm

Dopo 17 anni, l’ex pubblico ministero commenta il caso Meredith Kercher, il delitto che nel 2007 a Perugia attirò l’attenzione internazionale. Un nuovo elemento emerge, portando alla luce dettagli finora rimasti nascosti. Questo aggiornamento offre una prospettiva diversa sulla vicenda, sottolineando l’importanza di revisionare le fasi processuali e i risvolti giudiziari ancora aperti.

Il delitto che nel 2007 sconvolse l’opinione pubblica mondiale, avvenuto a Perugia, torna improvvisamente al centro dell’attenzione. A riaccendere i riflettori su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni è una rivelazione arrivata a distanza di quasi vent’anni, capace di rimettere in discussione certezze consolidate e sentenze che sembravano definitive. A parlare è stato l’ex magistrato che coordinò le indagini, oggi in pensione, lasciando intendere che la storia potrebbe non essere ancora completamente scritta. La notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2007 segnò per sempre il destino di Meredith Kercher, studentessa inglese in Erasmus, ritrovata senza vita nella sua stanza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meredith Kercher, spunta un nuovo testimone 17 anni dopo il delitto di Perugia. L'ex magistrato: «C?era un altro uomo in quella casa»Dopo 17 anni, emergono nuove testimonianze sul delitto di Perugia del 2007.

Leggi anche: Meredith Kercher, l’ex pm: “Un misterioso uomo in fuga all’estero dopo il delitto della studentessa”

