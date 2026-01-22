Meredith Kercher spunta un nuovo testimone 17 anni dopo il delitto di Perugia L' ex magistrato | C?era un altro uomo in quella casa

Dopo 17 anni, emergono nuove testimonianze sul delitto di Perugia del 2007. Un ex magistrato ha dichiarato l'esistenza di un ulteriore uomo presente nella casa al momento dell'evento. Questa rivelazione riaccende l'attenzione sulla vicenda, ancora oggi oggetto di attenzione e discussione pubblica, contribuendo a un quadro investigativo che si arricchisce di nuovi elementi.

Il delitto di Perugia, che nel 2007 sconvolse l’opinione pubblica internazionale, torna a far parlare di sé. Giuliano Mignini, l’ex magistrato che guidò le indagini sulla morte di Meredith Kercher, ha rivelato a Vanity Fair un dettaglio clamoroso: «Sono convinto che in quella casa ci fosse una persona che non è mai entrata nelle indagini». Meredith, studentessa inglese in Erasmus, fu ritrovata senza vita nella sua camera il 1° novembre 2007. Per quel delitto, dopo un lunghissimo iter giudiziario, l'unico condannato definitivo è stato Rudy Guede, mentre Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati assolti dopo aver trascorso quattro anni in carcere. 🔗 Leggi su Leggo.it

