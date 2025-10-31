Meredith Kercher l’ex pm | Un misterioso uomo in fuga all’estero dopo il delitto della studentessa

Diciotto anni dopo il delitto di Perugia, Giuliano Mignini rivela di aver ricevuto l’informazione da una fonte attendibile. Si tratterebbe di una persona mai coinvolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Meredith Kercher, l’ex pm: “Un misterioso uomo in fuga all’estero dopo il delitto della studentessa”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Riprendiamo le giuste tradizioni: oggi nuovo incontro con il mitico e istrionico Mimmo Fiorani️ Esploriamo tutti i retroscena dell'omicidio di Meredith Kercher. A breve tutto il programma della stagione #lagiustiziaspiegataamianonna #incontroconlavvocat - facebook.com Vai su Facebook

"Ci sono storie che non finiscono.. la mia è così. Si rovina la vita degli innocenti". Raffaele Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher ma anche di Garlasco. #Tg1 Gian Vito Cafaro - X Vai su X

Amanda Knox, ex pm caso Meredith: “Ha una grande carica d’empatia”/ Legale Kercher: “Ci dica cos’è successo” - La richiesta del legale della vittima L’incontro tra Amanda Knox e il pm che la fece ... Riporta ilsussidiario.net

Giuliano Mignini, chi è e le indagini più note/ Ex pm omicidio Meredith Kercher e caso Francesco Narducci - Chi è Giuliano Mignini e quali sono le indagini più note dell'ex pm: dall'omicidio Meredith Kercher al caso Francesco Narducci. Si legge su ilsussidiario.net

Ex pm caso Meredith, è il momento di chiudere questa storia - Invita a "chiudere, a mettere la parola fine" sulla vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, magistrato ora in pensione che ha coordinato le indagini sul delitto di Perugia e poi ... Segnala ansa.it