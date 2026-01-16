L’Italia e la strategia artica | a breve una missione economica al Polo Nord Quali grandi aziende investono nell’area e quali potrebbero farlo

L’Italia si prepara a una missione economica al Polo Nord, puntando a esplorare opportunità di investimento nell’area artica. Tra le aziende italiane coinvolte ci sono Leonardo, Fincantieri, Enel e Eni, che potrebbero giocare un ruolo chiave in questa strategia. Dopo l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, il Paese valuta come posizionarsi in questa regione ricca di risorse e potenzialità.

L’Italia aggiorna la sua strategia sull’ #Artico e porta il Grande Nord al centro di #sicurezza, #cooperazione, #ricerca e #sviluppo economico. Un’area chiave per gli equilibri globali, la Nato e il futuro dell’Europa. x.com

L’Italia non intende inviare le sue truppe in Groenlandia, come faranno diversi Paesi europei per difendere l’isola dalle ingerenze russe e cinesi, e anche americane. Oggi il governo presenza la strategia italiana per l’Artico, un documento che riguarda aspetti - facebook.com facebook

