L’Italia e la strategia artica | a breve una missione economica al Polo Nord Quali grandi aziende investono nell’area e quali potrebbero farlo
L’Italia si prepara a una missione economica al Polo Nord, puntando a esplorare opportunità di investimento nell’area artica. Tra le aziende italiane coinvolte ci sono Leonardo, Fincantieri, Enel e Eni, che potrebbero giocare un ruolo chiave in questa strategia. Dopo l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, il Paese valuta come posizionarsi in questa regione ricca di risorse e potenzialità.
Leonardo, Fincantieri, Enel e Eni. Sono queste le aziende che potrebbero essere protagoniste del tentativo italiano di inserirsi nella partita artica, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di «volere» la Groenlandia, anche se l’isola fa parte della Danimarca. Nel corso della presentazione della Strategia artica avvenuta oggi, 16 gennaio, alla presenza dei ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Anna Maria Bernini, con la pubblicazione di un documento ampio ma anche molto generale che parla di Difesa « in ambito Nato ed Europeo » (l’Italia non manderà soldati in Groenlandia, neppure per una presenza simbolica), di ricerca scientifica e poco altro, la parte più concreta sembra essere quella economica. 🔗 Leggi su Open.online
