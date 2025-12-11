Porti di Ortona e Vasto incontro alla capitaneria | infrastrutture e sviluppo al centro del confronto

Questa mattina, 11 dicembre, la capitaneria di porto di Ortona ha ospitato un importante incontro istituzionale tra l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale e gli operatori marittimi e portuali, con la partecipazione del sindaco di Ortona Angelo Di Nardo e del vicesindaco di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

SVERSAMENTOdi benzina e vapori infiammabili: l'esercitazione al porto di Ortona https://cityne.ws/zoiJw - facebook.com Vai su Facebook

Porti di Ancona, Ortona e Vasto: nel primo trimestre 2025 +15% di merci movimentate - Nel primo trimestre 2025, le merci movimentate nei porti di Ancona, Ortona, Vasto sono aumentate del +3% ... Da ilsecoloxix.it