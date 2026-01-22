C' è una fuga di gas nel sottosuolo | strada chiusa e traffico deviato

A causa di una perdita di gas nel sottosuolo, via Dalmazia in direzione sud è stata chiusa al traffico. La strada resterà interdetta fino a nuovo avviso, con deviazioni indicate per gli automobilisti. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni delle autorità sul posto per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

Strada chiusa e deviazioni in vista per gli automobilisti che in queste ore si trovano a percorrere via Dalmazia in direzione sud. Una fuga di gas avvenuta nel sottosuolo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, ha reso necessario un tempestivo intervento di messa in sicurezza e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Val Bisagno: fuga di gas, traffico deviato e chiusureNella mattina di domenica 4 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Piacenza, Val Bisagno.

Fuga di gas: strada chiusa e mezza città nel caosA Macerata, il traffico è fortemente rallentato a causa della chiusura di via Spalato, conseguente a una fuga di gas.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Paura per una fuga di gas vicino al teatro Garibaldi, intervento dei tecnici per scongiurare pericoli; Un botto fortissimo, la finestra divelta e le fiamme: paura per un'esplosione in un appartamento. Una persona portata in ospedale; Fuga di gas e poi il boato, 5 feriti a Oggiono. Una ragazza è gravissima; Prima la fuga di gas, poi lo scoppio: ferita una persona.

C'è una fuga di gas nel sottosuolo: strada chiusa e traffico deviatoL'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi: sul posto stanno intervenendo gli operai, affiancati dalla Polizia Locale per la gestione del traffico ... bresciatoday.it

Serie A equilibratissima e senza padroni: non c'è una vera fuga Scudetto da due anniInter a +3 sul Milan, con il Napoli che regge a -6 dalla capolista: in Serie A regna l'indecisione come nella passata annata. L'ultima grande corsa solitaria è arrivata due anni fa. goal.com

Vomero, fuga di gas in via Jannelli durante lavori nel sottosuolo | https://shorturl.at/visjj - facebook.com facebook