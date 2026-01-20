A Macerata, il traffico è fortemente rallentato a causa della chiusura di via Spalato, conseguente a una fuga di gas. La strada rimane chiusa alle auto per motivi di sicurezza, causando disagi alla viabilità cittadina. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire l’incolumità dei residenti. Restano in corso aggiornamenti sulle operazioni di messa in sicurezza e sulle eventuali riaperture.

Macerata, 20 gennaio 2026 – Traffico paralizzato a Macerata, dopo la chiusura di via Spalato a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato, poco prima delle 16, davanti alla pista di pattinaggio, dove è stata segnalata una perdita di gas dai tombini, in seguito alla rottura di una conduttura. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che, con il supporto della polizia, hanno chiuso la strada per individuare il punto della rottura. L’operazione ha reso necessaria la chiusura di via Spalato, cosa che inevitabilmente ha mandato in tilt il traffico in mezza Macerata. Lunghe code si sono create in diverse strade, fino in via Trento, con gli automobilisti fermi in coda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas: strada chiusa e mezza città nel caos

