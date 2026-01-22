Cattaneo FI | Freni ha il curriculum robusto che serve a Consob

Federico Freni, attuale sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, vanta un curriculum solido e un’esperienza significativa nel settore. Cattaneo di Forza Italia ha sottolineato le sue competenze, evidenziando come la sua conduzione dei lavori parlamentari e il percorso professionale lo rendano idoneo a ricoprire il ruolo di presidente di Consob. La sua nomina potrebbe rappresentare un passo importante per l’ente di vigilanza finanziaria.

"Io non posso che dire che Federico Freni ha svolto in maniera egregia il ruolo di sottosegretario al Mef, tra l'altro segue spesso i lavori d'Aula, e credo che abbia tutte le competenze e curriculum per svolgere bene il presidente di Consob". A dirlo in un punto stampa è il responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo. L'azzurro commenta così il passo indietro nella nomina di Freni a presidente della Commissione nazionale per le società e Borsa: qualche giorno fa, durante un Consiglio dei ministri, il nome (indicato dalla Lega) è saltato per un veto proprio del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Mef indica Freni alla presidenza ConsobIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato Freni come nuovo presidente della Consob.

Molinari (Lega), su Freni c'era l'intesa, FI l'ha messa in discussioneFreni è un nome che noi abbiamo proposto. C'era un accordo di massima in Cdm. E' sottosegretario al Mef e ha le competenze per ricoprire quel ruolo, riteniamo che sia la persona adatta. FI ha messo u ... ansa.it

