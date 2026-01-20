vita da freni il mozart dei conti a un passo dalla consob

Ritratto del sottosegretario al Mef, uomo di tenuta e mediazione tra sponde diverse della Lega e tra Mef e governo, melomane e lettore di classici russi “Mi farebbe piacere”. E’ un’investitura soffusa, un lanciare il cuore dritto nel consiglio dei ministri che oggi potrebbe decidere il nome del nuovo vertice Consob, commissione nazionale per le Società e la Borsa finora diretta da Paolo Savona: al ministro dei Trasporti Matteo Salvini farebbe piacere che Federico Freni – sottosegretario al Mef nel governo Meloni e ai tempi del governo Draghi, avvocato e deputato leghista nato nel 1980, venisse nominato alla guida dell’autorità che controlla i mercati finanziati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

