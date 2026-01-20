Il Mef indica Freni alla presidenza Consob

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato Freni come nuovo presidente della Consob. Questa nomina apre una fase di importanti cambiamenti nelle principali società partecipate dallo Stato e nelle Authority di settore. Gli sviluppi saranno monitorati attentamente, segnando un momento di transizione nelle nomine di rilievo per il pubblico e le istituzioni italiane.

Comincia la grande partita delle nomine, che quest'anno investirà le maggiori società partecipate dallo Stato e caselle di vertice di varie Authority. Si dovrebbe iniziare oggi con la presidenza della Consob: nella riunione del Consiglio dei ministri convocata per il pomeriggio dovrebbe essere esaminata la designazione del successore di Paolo Savona, in scadenza il prossimo 8 marzo. La persona designata è il sottosegretario al ministero per l'Economia, Federico Freni, a conferma delle indiscrezioni che da settimane lo accreditano come la candidatura in pole position per quel ruolo. Freni è espressione della Lega, così come lo è il predecessore Paolo Savona: fu la Lega che lo propose per la presidenza della Consob, per la quale lasciò l'incarico di ministro per gli Affari europei.

