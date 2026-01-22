Catania il disastro a San Giovanni Li Cuti dopo il ciclone Harry ll ristoratore | È tutto distrutto

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la zona di San Giovanni Li Cuti a Catania è stata duramente colpita dal maltempo. La forte ondata di vento e pioggia ha causato ingenti danni alle strutture e all’ambiente, come confermato anche dal ristoratore locale. La comunità si prepara ad affrontare le conseguenze di questo evento atmosferico, mentre le autorità avviano le prime verifiche e interventi di ripristino.

Dopo l’ondata di maltempo e il passaggio del c iclone Harry che nei giorni scorsi ha investito la costiera jonica, in Sicilia e in particolare a Catania si fa la conta dei danni. Nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, in provincia di Catania, la mareggiata ha distrutto il ristorante Andrews, storico locale sulla spiaggetta locale. “Il locale è devastato ed è tutto distrutto, i danni non si possono quantificare perché sono ingenti” ha raccontato il titolare Luca Faro. “Bisogna rifare un locale nuovo. La grande fortuna è che nessuno si è fatto male. Confido nelle istituzioni affinché possano aiutarci perché le somme sono importanti, ma la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male e che nessuno sia morto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry distrugge il ristorante Andrew's a San Giovanni Licuti: "Non esiste più nulla, è l'inferno"Il ciclone Harry ha causato ingenti danni al ristorante Andrew's di San Giovanni Licuti, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione.

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

