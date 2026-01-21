Ciclone Harry distrugge il ristorante Andrew' s a San Giovanni Licuti | Non esiste più nulla è l' inferno

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni al ristorante Andrew's di San Giovanni Licuti, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione. Il proprietario descrive la scena come un vero e proprio inferno, sottolineando come nessuno ricordi un evento simile. Questo episodio rappresenta un evento raro e inaspettato, che ha profondamente segnato la comunità locale e il locale stesso.

La forza del ciclone Harry ha creato diversi danni in Sicilia e anche in altre zone d’Italia. A San Giovanni Licuti, il noto ristorante Andrew’s, sul mare, è stato completamente distrutto. Il proprietario del locale si è sfogato: “Verso le due di notte è arrivato l’inferno”. Il ristoratore sul ciclone Harry Ai microfoni di Mattino 5, Luca, il proprietario del ristorante Andrew’s a San Giovanni Licuti ha raccontato quanto è accaduto durante il passaggio del ciclone Harry. Già nel pomeriggio il locale aveva subito danni all’interno, la mattina dopo però l’uomo ha ritrovato la struttura completamente distrutta anche all’esterno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: disagi a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato danni significativi nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e disagi per la comunità locale.

Il ciclone Harry ha devastato strade, litorali e case: le immagini del disastro annunciato che costerà caro al SudIl ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna: lungomari distrutti, evacuazioni e danni ingenti lungo tutte le coste del Sud. greenme.it

Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, il ciclone Harry non si ferma: Fenomeno mai osservato negli ultimi tempiIl ciclone Harry non si ferma. Anche oggi, 21 gennaio, la situazione rimane critica in tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria, alle prese con evacuazioni, mareggiate e venti di burrasca. Scuole chi ... ilfattoquotidiano.it

