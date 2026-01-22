Castelnuovo | non basta un gol capolavoro

Nel match tra Castelnuovo e San Giuliano, il risultato finale è di 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza un gol decisivo. Castelnuovo, con i cambi e le sostituzioni, ha cercato di trovare la vittoria, ma non è bastato un singolo gol per ottenere i tre punti. La squadra rimane alla ricerca di continuità e miglioramenti nelle prossime gare.

Castelnuovo 1 San Giuliano 1 CASTELNUOVO: Biggeri, Rossi (15' st Cecilia), Quilici, Bartolomei, Lunardi, T. Micchi, Casci (18' st Caiaffa), Cecchini, Condé, Nardi, El Hadoui. (A disp.: Barghini, Bigondi, Gasperoni, A. Micchi, Marcovina, Petrozzino, N. Bacci). All.: Grassi. SAN GIULIANO: Ria, Gremigni, Casanova (30' pt Angelotti), Amico, Pasquini, Anzilotti (43' st Doveri), Borgia, Cornacchia (32' st Nacci), Di Paola, Gargani (38'st Papini), M. Bacci. (A disp.:Raugi, Arnesi, Paci, Campani, Ferretti.). All.: Roventini. Arbitro: Fatticcioni di Carrara (assistenti: Checchi e Gentili di Viareggio). Reti: 38' pt Nardi, 10' st M.

