Eccellenza - girone A Castelnuovo il cuore non basta Lo Zenith reagisce e passa
In un match combattuto del girone A di Eccellenza, Castelnuovo affronta lo Zenith Prato in una sfida ricca di emozioni. Nonostante il cuore dei padroni di casa, sono gli ospiti a conquistare la vittoria con un risultato di 2-1, grazie a una rimonta nel secondo tempo. Una partita che testimonia l'intensità e la competitività del torneo.
Castelnuovo 1 Zenith Prato 2 CASTELNUOVO: Barghini, Rossi, Ramacciotti (35’ st T. Micchi), Bigondi (1’ st Bartolomei), Leshi, Lunardi, Casci, Cecchini, Condé, Nardi, El Hadoui. (A disp.: M. Micchi, Caiaffa, Tassi, Barbi, Tognini, Marcovina, Modena). All.: Grassi. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi (40’ st Palaj), Toccafondi (9’ pt Castiello), Banchelli, Del Pela (34’ st Moussaid), Parrini (35’ st Moretti), Saccenti, Danti, Cela. (A disp.: Caroti, Innocenti, Fallani, Nannipieri). All.: Settesoldi. Arbitro: Carpentiere di Barletta (Napolano di Empoli e Gambini di Pontedera). Reti: 44’pt Cela, 22’ st El Hadoui, 29’ st Kouassi. Sport.quotidiano.net
Castelnuovo ripescato in Eccellenza
