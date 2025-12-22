Eccellenza - Girone A Al Castelnuovo non basta Condé a Cerreto
REAL CERRETESE 3 CASTELNUOVO 1 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini, Nieri (20’ Dal Porto), Romiti, Mordagà, Sogli, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara. (A disp.: Cirillo, Meoli, Vannini, Cappelli, Ciabatti, Lapi, Spinelli, Shaid). All.: Petroni. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi (78’ Ramacciotti), Quilici, Bartolomei, Leshi, Lunardi, Casci, Cecchini, Condé, Nerdi, El Hadoui. (A disp.: Biggeri, Bigondi, Gasperoni, Giorgieri, Marcovina, Caiaffa, Modena, Micchi). All.: Grassi. Arbitro: Casale di Siena. Reti: 3’ Bargellini; 23’ Condé; 71’ e 89’ Bouhafa. CERRETO GUIDI - Il Castelnuovo torna senza punti da Cerreto Guidi, in una trasferta che si era preannunciata insidiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
