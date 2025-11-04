Acqua a singhiozzo | arrivano le autobotti
Problemi a Teano per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico. I disagi si registrano nella frazione di San Marco e a provocarli è il “continuo malfunzionamento della pompa sommersa”, come riferito dal sindaco Giovanni Scoglio.A tal proposito si è reso necessario sostituire il macchinario e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
