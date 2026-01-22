Oggi si è svolta un'udienza urgente riguardante il caso Signorini, finalizzata a bloccare la trasmissione di Falsissimo. Durante la seduta, Fabrizio Corona è stato allontanato dall’aula dopo aver mostrato un sorriso beffardo in risposta alle dichiarazioni dell’avvocato della controparte. La vicenda coinvolge questioni legali e mediatiche legate alla figura dell’ex paparazzo e al programma in questione.

Oggi si è svolta l’udienza sul caso Signorini, si tratta di una convocazione urgente voluta dai legali del conduttore in occasione dell’uscita imminente di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio. I legali hanno chiesto il blocco della puntata perché hanno paura che la condivisione possa creare ulteriori problemi al conduttore. Fuori dall’aula del Tribunale di Milano, a sorpresa, poco dopo è uscito Fabrizio Corona, che ha rivelato di essere stato cacciato dalla giudice poiché ha sorriso durante l’ascolto delle varie testimonianze. Ai cronisti appostati fuori dall’Aula ha rivelato: “Ho fatto un sorrisetto tra me e me, perché l’avvocato Aiello (che segue Signorini, ndr), lo vedo che difende per truffe imbrogli, raggiri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Signorini, udienza urgente: Fabrizio Corona cacciato dall’aula

Leggi anche: Fabrizio Corona, sequestrata la puntata sul caso Signorini

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo il caso SignoriniMediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano nei confronti di Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte sia ai dirigenti dell’azienda sia ai conduttori dei programmi televisivi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CASO SIGNORINI: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI FABRIZIO CORONA E ANTONIO MEDUGNO IN TV!

Argomenti discussi: Domani primo match in tribunale a Milano. Signorini contro Corona, resa dei conti: chiesto lo stop d’urgenza a Falsissimo; Non facciamo trattative: continua il braccio di ferro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona; Signorini chiede al Tribunale di fermare la messa in onda della nuova puntata di Falsissimo; Signorini chiede di bloccare la puntata di Falsissimo, Corona: Trattative non ne facciamo.

Fabrizio Corona all’udienza sul ricorso di Signorini: Non mi fermo, pronto a fare altri nomiL’ex fotografo dei vip all’arrivo in tribunale a Milano: Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento. Io oggi ho il potere dei social ... ilgiorno.it

Non facciamo trattative: continua il braccio di ferro tra Alfonso Signorini e Fabrizio CoronaContinua il braccio di ferro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: il conduttore prova a fermare l’ultima puntata del podcast, mentre Corona ribadisce Non facciamo trattative. rds.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona: nel mirino anche il caso Signorini. Arriva la replica di Corona, lo scontro è aperto. #Mediaset #FabrizioCorona #AlfonsoSignorini #Cronaca #VIP #SocialNews - facebook.com facebook

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per «diffamazione e minacce» e chiede di vietargli l'uso dei social x.com