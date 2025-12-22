Fabrizio Corona sequestrata la puntata sul caso Signorini
Dopo le polemiche esplose in seguito alla puntata di Falsissimo intitolata “ Il Prezzo del Poter e”, Fabrizio Corona aveva annunciato un secondo capitolo dedicato al caso delle accuse mosse ad Alfonso Signorini. Nei giorni precedenti alla messa online, l’ex re dei paparazzi aveva alimentato l’attesa con una clip di anteprima pubblicata sui social, nella quale appariva insieme all’ex gieffino napoletano Antonio Medugno. La puntata avrebbe dovuto debuttare su YouTube lunedì 22 dicembre. In realtà, non andrà in onda nella versione originaria a causa dell’intervento della Procura di Milano, che ha disposto il sequestro di tutto il materiale girato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno sul Caso Signorini: "Ha subito violenza sessuale, molestie e abusi"
Leggi anche: ?? Caso Signorini: Blitz all’alba per Fabrizio Corona, la Procura sequestra tutto
Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Abbiamo dovuto rigirare la puntata di Falsissimo perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura. A casa mia 14 agenti alle sei di mattina: così Fabrizio Corona; Sequestro della Procura, ma Corona va avanti: domani la seconda puntata di Falsissimo; Caso Signorini, si muove la Procura. Fabrizio Corona: 14 agenti a casa mia all'alba, tutto sequestrato. Ma rilancia: Domani nuova puntata.
Caso Signorini, la Procura interviene e ferma il materiale di Corona, lui: “Così lo proteggete” - La Procura di Milano blocca il nuovo materiale di Fabrizio Corona sulla puntata dedicata a Alfonso Signorini. baritalianews.it
Caso Signorini, interviene la Procura: sequestrati i materiali di Fabrizio Corona dopo la denuncia per revenge porn - La Procura ha disposto il sequestro dei materiali realizzati da Fabrizio Corona per il format online Falsissimo dopo la denuncia di Alfonso Signorini per l’ipotesi di revenge porn. msn.com
Caso Signorini, sequestrati a Corona i video per la nuova puntata: «Ipotesi revenge porn». Lui attacca: «Così proteggete un porco» - Fabrizio Corona ha annunciato di aver girato di nuovo tutto il materiale necessario in tempi record e che la puntata uscirà comunque la sera di lunedì 22 dicembre ... msn.com
Fabrizio Corona: sequestrata la seconda puntata di Falsissimo su Signorini gate
Dalle stories pubblicate da Fabrizio Corona su Instagram e sul profilo Falsissimo si apprende che la seconda puntata sul cosiddetto “Caso Signorini” verrà pubblicata domani, lunedì 22 dicembre, nonostante sia stata rigirata. Corona spiega che il materiale - facebook.com facebook
Dalle stories pubblicate da Fabrizio Corona su Instagram e sul profilo Falsissimo si apprende che la seconda puntata sul cosiddetto “Caso Signorini” verrà pubblicata domani, lunedì 22 dicembre, nonostante sia stata rigirata. Corona spiega che il materiale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.