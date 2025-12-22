fabrizio corona sequestrata la puntata sul caso signorini

Dopo le polemiche esplose in seguito alla puntata di Falsissimo intitolata “ Il Prezzo del Poter e”, Fabrizio Corona aveva annunciato un secondo capitolo dedicato al caso delle accuse mosse ad Alfonso Signorini. Nei giorni precedenti alla messa online, l’ex re dei paparazzi aveva alimentato l’attesa con una clip di anteprima pubblicata sui social, nella quale appariva insieme all’ex gieffino napoletano Antonio Medugno. La puntata avrebbe dovuto debuttare su YouTube lunedì 22 dicembre. In realtà, non andrà in onda nella versione originaria a causa dell’intervento della Procura di Milano, che ha disposto il sequestro di tutto il materiale girato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

