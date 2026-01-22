Fabrizio Corona all’udienza sul ricorso di Alfonso Signorini | Contro di me un nuovo editto bulgaro

Durante un’udienza a Milano, Fabrizio Corona ha commentato le recenti accuse, paragonando la situazione a un “editto bulgaro”. Corona ha sottolineato come, a suo avviso, le restrizioni ai suoi mezzi di comunicazione siano simili a quelle storiche, evidenziando la differenza tra il passato e l’attuale ruolo dei social media come piattaforma di espressione. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra figure pubbliche e le limitazioni alla libertà di parola.

Milano, 22 gennaio 2026 – "Non c'è differenza tra l'editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia? Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi io ho il potere dei social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo". Queste le parole dell’ex fotografo dei vip, Fabrizio Corona, entrando oggi in Tribunale a Milano per l'udienza civile di discussione del ricorso presentato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che assistono Alfonso Signorini. Gli avvocati del giornalista e conduttore tv, che lamentano una campagna di diffamazione contro Signorini, hanno chiesto al giudice civile di Milano, Roberto Pertile, di emettere un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria" per impedire all'ex agente fotografico di mandare in onda sul web la prossima puntata del suo format ' Falsissimo ' di lunedì 26 gennaio e di bloccare la ripubblicazione dei contenuti delle due precedenti in cui l'ex re dei paparazzi attaccava quello da lui definito "sistema Signorini", fatto, a suo dire, di "ricatti e favori sessuali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

