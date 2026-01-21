Caso Signorini Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei social

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo dei social network da parte dell’ex paparazzo. La decisione nasce nel contesto del caso che coinvolge anche Alfonso Signorini, con l’obiettivo di tutelare l’immagine e gli interessi dell’azienda. La vicenda si svolge a Milano, dove le parti interessate stanno affrontando le conseguenze legali e mediatiche di questa situazione.

Milano, 21 gennaio 2026 – Nel caso Fabrizio Corona – Alfonso Signorini scende ufficialmente in campo Mediaset. Secondo un’agenzia di stampa, infatti, l’azienda ha denunciato in Procura a Milano l’ex re dei paparazzi per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Non solo. Ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all'ex agente fotografico l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l'utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l’attacco a Signorini: richiesto il divieto dell’uso di social e piattaformeMediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli comportamenti diffamatori e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori delle sue trasmissioni.

