Sampdoria il momento non è dei più semplici | la luce in fondo al tunnel non è vicina E come lei altre ‘nobili’ sono in difficoltà

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sampdoria, la squadra di Gregucci fatica molto a ripartire. E come lei molte altre squadre sono in grossa difficoltà nonostante il passato La Sampdoria non vede la luce in fondo al tunnel, inchiodata al penultimo posto in Serie B: un tracollo clamoroso per un club scudettato. In Italia anche la Fiorentina rischia grosso, flirtando con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria il momento non 232 dei pi249 semplici la luce in fondo al tunnel non 232 vicina e come lei altre 8216nobili8217 sono in difficolt224

© Calcionews24.com - Sampdoria, il momento non è dei più semplici: la luce in fondo al tunnel non è vicina. E come lei altre ‘nobili’ sono in difficoltà

Approfondisci con queste news

Sampdoria, Donati fortemente in bilico. Decisiva per lui la gara contro il Bari - Continua il momento critico della Sampdoria, ancora a zero punti dopo quattro partite di campionato. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Momento 232 Pi249