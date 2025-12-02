Sampdoria il momento non è dei più semplici | la luce in fondo al tunnel non è vicina E come lei altre ‘nobili’ sono in difficoltà

Sampdoria, la squadra di Gregucci fatica molto a ripartire. E come lei molte altre squadre sono in grossa difficoltà nonostante il passato La Sampdoria non vede la luce in fondo al tunnel, inchiodata al penultimo posto in Serie B: un tracollo clamoroso per un club scudettato. In Italia anche la Fiorentina rischia grosso, flirtando con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

