Contro il rischio di sgombero Spin Time chiama a raccolta la città, in un’assemblea pubblica in programma per il prossimo 10 gennaio.“Il sindaco non può permettere che il governo ignori la sua autorità con l’obiettivo di sgomberare la nostra idea di società. – è il messaggio di attiviste e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Sgomberi a Roma, dopo Natale focus su Casapound e SpinTime

Leggi anche: Tregua di Natale per gli sgomberi a Roma, nel 2026 CasaPound e SpinTime sono i primi della lista

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sgomberi a Roma, un'assemblea pubblica in difesa di Spin Time: Pericoloso equipararci a Casapound; Roma, dopo Natale dossier sgomberi: CasaPound e SpinTime al centro.

Sgomberi, dopo Aska e Leonka, il governo va su Roma. Nel mirino Spin Time e (forse) CasaPound - Ma Spin Time ha un legame col Vaticano e tanti minori, sul palazzo delle tartarughe ... huffingtonpost.it