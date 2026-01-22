Casalnuovo Annunziata stoppa Nappi e mette in discussione la legittimità politica del circolo Pd

Il segretario metropolitano del PD, Giuseppe Annunziata, ha messo in discussione la candidatura di Giovanni Nappi a sindaco di Casalnuovo, sottolineando l’importanza di verificare la legittimità politica del circolo locale e l’autenticità dell’annuncio. Annunziata ha precisato che la proposta non rappresenta ufficialmente la linea del Partito Democratico, evidenziando la necessità di approfondimenti sulle modalità con cui è stato deciso il candidato.

Il Segretario metropolitano del PD Giuseppe Annunziata, smentisce la candidatura a sindaco di Casalnuovo di Giovanni Nappi come espressione del Partito Democratico, chiarendo che, «sarà indispensabile procedere a verifiche puntuali sull'effettiva legittimità politica del circolo di Casalnuovo e sulle modalità con cui si è giunti a un annuncio che non può assolutamente essere considerato rappresentativo della linea del Partito Democratico». Inoltre «Nappi – dichiara Annunziata – alle ultime elezioni regionali ha pubblicamente sostenuto una formazione politica contrapposta al Partito Democratico.

