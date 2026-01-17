La comunità universitaria e dell’alta formazione pugliese a sostegno dei giovani iraniani l' appello del circolo tematico del Pd Bari

Il Circolo Università/Ricerca del PD di Bari invita le istituzioni pugliesi a sostenere concretamente i giovani iraniani, dimostrando solidarietà attraverso iniziative pratiche. L’appello si rivolge alle università, agli enti di ricerca e alle istituzioni di alta formazione della regione, auspicando un impegno condiviso per supportare chi si trova in difficoltà. Un gesto di vicinanza che sottolinea l’importanza di solidarietà e collaborazione nel contesto accademico.

In molte città dell’Iran il regime risponde alla mobilitazione popolare che invoca libertà, diritti e democrazia, aggiungendo carcerazioni e uccisioni di massa ad un cinquantennio di potere fondato sulla violenza e sull’arbitrio. Questi drammatici e sanguinosi avvenimenti provocano angoscia, sgomento e sentimenti di ripulsa nella comunità pugliese di giovani iraniani presenti per compiere il loro percorso di istruzione superiore e di ricerca scientifica nelle nostre università, negli enti di alta formazione e istituti scientifici.Da parte dei cittadini di un Paese come il nostro non si può non promuovere iniziative di sostegno concreto verso un popolo che lotta per la libertà politica e culturale, per l’autodeterminazione e la democrazia,. 🔗 Leggi su Baritoday.it

