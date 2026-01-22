Casa Pia-AVS SAD venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Casa Pia e AVS SAD, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle 21:15. Si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla situazione attuale dell’AVS SAD, ancora senza vittorie e fanalino di coda del campionato con 4 punti in 18 giornate. Un appuntamento importante per la squadra, che cerca di invertire il trend nel girone di ritorno.

L’AVS SAD, che non ha ancora vinto la sua prima partita di campionato ed è ultimissimo in classifica con soli 4 punti dopo 18 giornate, ha forse l’ultima chance di potersela giocare nel girone di ritorno. Il Casa Pia infatti è al terzultimo posto, dunque oggi giocherebbe gli spareggi, con 14 punti, e ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e aggiornamenti su Casa Pia-AVS SAD, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:15. Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta e Leoni vittoriosi?Analisi della sfida Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Sporting Lisbona - Casa Pia Lisbon - Liga Portugal; Casa Pia-AVS SAD venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici; Pronostico Sporting Braga - FC Alverca SAD - Quote & Statistiche - 25 gennaio 2026, Liga Portugal, Portogallo. José Fonte em dúvida para o AVS SADJosé Fonte, central português de 42 anos, está em dúvida para o jogo com o AVS SAD, da jornada 19 da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h15. O defesa, campeão europeu em 2016, saiu lesionado aos 37 ... record.pt João Henriques e os resultados do AVS SAD: «É muito tempo a levar pancada»O AVS SAD desloca-se esta sexta-feira (20h15), ao terreno do Casa Pia, ainda à procura da primeira vitória no campeonato. Um objetivo há muito perseguido pela equipa, que João Henriques acredita ser ... record.pt Al Teatro Giotto si entra a “casa Morandi” Venerdì 23 gennaio ore 21,15 In arrivo a Vicchio un nuovo appuntamento della stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 23 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.