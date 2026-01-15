Sporting Lisbona-Casa Pia venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Partita aperta e Leoni vittoriosi?

Analisi della sfida Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il momento delle due squadre e le possibilità di vittoria. Lo Sporting, dopo un buon girone d’andata, cerca di avvicinarsi al Porto, che domina la classifica, mentre Casa Pia punta a confermare il proprio rendimento. Una partita aperta, con obiettivi diversi per le due squadre.

Lo Sporting Lisbona ha disputato un buon girone d’andata in Primeira Liga ma ha ben 7 punti di ritardo dal Porto capolista, che sta tenendo un ritmo quasi impossibile: il sogno di centrare il terzo titolo consecutivo è molto difficile da realizzare ma i ragazzi di Rui Borges ci vogliono provare. Archiviata la delusione in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

