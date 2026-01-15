Sporting Lisbona-Casa Pia venerdì 16 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Partita aperta e Leoni vittoriosi?
Analisi della sfida Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il momento delle due squadre e le possibilità di vittoria. Lo Sporting, dopo un buon girone d’andata, cerca di avvicinarsi al Porto, che domina la classifica, mentre Casa Pia punta a confermare il proprio rendimento. Una partita aperta, con obiettivi diversi per le due squadre.
Lo Sporting Lisbona ha disputato un buon girone d’andata in Primeira Liga ma ha ben 7 punti di ritardo dal Porto capolista, che sta tenendo un ritmo quasi impossibile: il sogno di centrare il terzo titolo consecutivo è molto difficile da realizzare ma i ragazzi di Rui Borges ci vogliono provare. Archiviata la delusione in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Comincia il girone di ritorno
Leggi anche: Gil Vicente-Sporting Lisbona (venerdì 02 gennaio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. I Leoni iniziano bene il 2026?
Sporting Lisbona - Casa Pia in Diretta Streaming | IT; Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Comincia il ...; Sporting Lisbona-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV; Pronostico Sporting Lisbona-Casa Pia 16 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Portugal.
Sporting Lisbona-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in streaming e in TV - Casa Pia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com
Pronostico Sporting Lisbona vs Casa Pia – 16 Gennaio 2026 - Alle 21:15 del 16 Gennaio 2026 lo Stadio José Alvalade ospita una nuova sfida di Primeira Liga tra Sporting Lisbona e Casa Pia. news-sports.it
Undici milioni di euro. È la cifra che il Manchester United ha pagato allo Sporting Lisbona nell’autunno 2024 per assicurarsi Rúben Amorim. CONTINUA A LEGGERE l’articolo di Federico Locarno nel blog “La complessità del calcio”. https://www.filippogalli.co facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.