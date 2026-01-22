Analisi e aggiornamenti su Casa Pia-AVS SAD, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:15. Si esaminano formazioni, quote e pronostici per questa sfida, con particolare attenzione alla situazione dell’AVS SAD, ancora a zero vittorie e fanalino di coda in classifica dopo 18 giornate. Un’occasione importante per la squadra ospite di invertire il trend e migliorare la propria posizione nel campionato.

L’AVS SAD, che non ha ancora vinto la sua prima partita di campionato ed è ultimissimo in classifica con soli 4 punti dopo 18 giornate, ha forse l’ultima chance di potersela giocare nel girone di ritorno. Il Casa Pia infatti è al terzultimo posto, dunque oggi giocherebbe gli spareggi, con 14 punti, e ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta e Leoni vittoriosi?Analisi della sfida Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15.

Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta e Leoni vittoriosi?Il match tra Sporting Lisbona e Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:15, offre un’analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pronostico Sporting Lisbona - Casa Pia Lisbon - Liga Portugal; Pronostico Sporting Braga - FC Alverca SAD - Quote & Statistiche - 25 gennaio 2026, Liga Portugal, Portogallo.

Ausências no miolo aumentam problemas do AVS SADAs ausências de Jaume Grau, a cumprir castigo, e de Gustavo Assunção, ainda longe da melhor condição física, estão a condicionar a preparação do AVS SAD para a deslocação ao Casa Pia. As limitações re ... record.pt

José Fonte em dúvida para o AVS SADJosé Fonte, central português de 42 anos, está em dúvida para o jogo com o AVS SAD, da jornada 19 da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h15. O defesa, campeão europeu em 2016, saiu lesionado aos 37 ... record.pt

La Kusina in Casa Dipinta Venerdì 30 gennaio 2026, dalle 19.30, per una sera Casa Dipinta si apre alla cultura filippina. È un invito a rallentare e condividere: piatti pensati per essere messi al centro, da assaggiare insieme, come vuole la tradizione filippina. - facebook.com facebook