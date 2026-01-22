Casa Pia-AVS SAD venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e aggiornamenti su Casa Pia-AVS SAD, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:15. Si esaminano formazioni, quote e pronostici per questa sfida, con particolare attenzione alla situazione dell’AVS SAD, ancora a zero vittorie e fanalino di coda in classifica dopo 18 giornate. Un’occasione importante per la squadra ospite di invertire il trend e migliorare la propria posizione nel campionato.

L’AVS SAD, che non ha ancora vinto la sua prima partita di campionato ed è ultimissimo in classifica con soli 4 punti dopo 18 giornate, ha forse l’ultima chance di potersela giocare nel girone di ritorno. Il Casa Pia infatti è al terzultimo posto, dunque oggi giocherebbe gli spareggi, con 14 punti, e ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

casa pia avs sad venerd236 23 gennaio 2026 ore 21 15 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta e Leoni vittoriosi?Analisi della sfida Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15.

Sporting Lisbona-Casa Pia (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta e Leoni vittoriosi?Il match tra Sporting Lisbona e Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:15, offre un’analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pronostico Sporting Lisbona - Casa Pia Lisbon - Liga Portugal; Pronostico Sporting Braga - FC Alverca SAD - Quote & Statistiche - 25 gennaio 2026, Liga Portugal, Portogallo.

casa pia avs sadAusências no miolo aumentam problemas do AVS SADAs ausências de Jaume Grau, a cumprir castigo, e de Gustavo Assunção, ainda longe da melhor condição física, estão a condicionar a preparação do AVS SAD para a deslocação ao Casa Pia. As limitações re ... record.pt

casa pia avs sadJosé Fonte em dúvida para o AVS SADJosé Fonte, central português de 42 anos, está em dúvida para o jogo com o AVS SAD, da jornada 19 da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h15. O defesa, campeão europeu em 2016, saiu lesionado aos 37 ... record.pt

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.