Feste di laurea | basta coriandoli di plastica

Un traguardo raggiunto e la voglia di festeggiarlo. Un successo che gli esseri umani conserveranno nel cuore e che l’ambiente non dimenticherà per almeno 600 anni. Per questo l’ Università e Plastic Free hanno lanciato la campagna “Stop coriandoli, impegnati per una laurea sostenibile“ che vuole impedire lo spargimento di coriandoli di plastica sparati per celebrare la fine di un percorso di studi. "Non vogliamo impedire i festeggiamenti come sostengono anche alcuni esponenti politici – ha detto l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa – Bambini e neo laureati possono continuare a festeggiare il Carnevale come la laurea con i coriandoli di carta, che rappresentano un’alternativa più sostenibile, o in altri modi che rispettino l’ambiente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Feste di laurea: basta coriandoli di plastica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grill Park Ferrara è la LOCATION IDEALE per feste di compleanno, di laurea, di pensionamento, di addio al celibato e nubilato, Battesimi, Prime Comunioni e Cresime, ricevimenti di matrimonio, cene aziendali e sociali, raduni, festival ed ogni altro tipo di Vai su Facebook

Feste di laurea: basta coriandoli di plastica - Un successo che gli esseri umani conserveranno nel cuore e ... Segnala ilgiorno.it

Politecnico di Torino: ecco le feste di laurea sostenibili con le bolle di sapone al posto dei coriandoli e i biscotti fatti in casa. Lo spot del progetto - (mattia aimola) Stop a coriandoli e feste inquinanti: il Politecnico di Torino promuove lauree sostenibili con la campagna Joyful green together! Come scrive video.corriere.it

Varese vieta coriandoli e stelle filanti di plastica (con multe salate): la nuova ordinanza per feste più sostenibili - Il Comune di Varese ha introdotto una nuova ordinanza che vieta l’uso di coriandoli e stelle filanti di plastica durante feste, manifestazioni ed eventi pubblici e privati. greenme.it scrive