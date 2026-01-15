Carnevale i cinque corsi mascherati di Toscana da non perdere È tempo di maschere e coriandoli

Il Carnevale in Toscana è un momento di tradizione e convivialità, caratterizzato da colorate maschere e sfilate. In questa occasione, si svolgono cinque corsi mascherati che attirano visitatori e locali, offrendo un’opportunità di vivere le usanze più autentiche della regione. Con l’arrivo di febbraio, le celebrazioni si rinnovano, mantenendo viva una tradizione che unisce storia, divertimento e comunità.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Come ogni anno, con l’arrivo di febbraio, ci sarà una grandissima festa in occasione del Carnevale, tra maschere, coriandoli e tradizioni che si rinnovano anno dopo anno. Un periodo dell’anno in cui l’arte diventa festa con i bellissimi carri di cartapesta e tanta fantasia nei temi e nei costumi da indossare. Molti i carri allegorici che vanno dalla satira politica ai temi più attuali della natura, dell'ambiente e della nostra società. In Toscana il Carnevale ha una tradizione antica: sono tante le città che festeggiano con grandi sfilate che coinvolgono tutta la comunità e tantissimi turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

