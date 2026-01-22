Il Milan si prepara a una nuova fase, con un ritorno al futuro che segna l'inizio di un progetto rinnovato. Dopo l’ultimo blitz a Milanello nell’estate 2024 e la recente vittoria contro il Venezia a San Siro, il club si concentra su un percorso di crescita e consolidamento, con incontri strategici e iniziative che mirano a rafforzare la squadra e il suo ruolo nel panorama calcistico italiano.

Ultimo blitz, a Milanello, datato estate 2024. Ultima apparizione a San Siro, invece: settembre 2024, per il poker rifilato al Venezia. Ultimo avvistamento in uno stadio, infine, nel novembre 2024: al Bernabeu, per la sfida di Champions vinta col Real Madrid. Passato. E altro Milan, in campo e fuori. Tutt’altro, nel presente. Un presente cui soffia, forte, il vento del cambiamento. Così, ieri, è andato in scena il ritorno di Gerry Cardinale, tra centro sportivo e Casa Milan. Due tappe, per il numero uno rossonero, all’interno di una serie di incontri europei già in agenda dopo Londra, dove è stato alzato il sipario su Nba Europe (autunno 2027?) sotto gli occhi del vertice di RedBird e del suo senior advisor Zlatan Ibrahimovic, entrambi in “rappresentanza” di Milano (come l’Olimpia, con Messina e Stavropoulos). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cardinale, ecco il ritorno (al futuro). Blitz e summit: nasce il nuovo Milan

Cardinale a Milano: visita a Milanello e summit a Casa MilanGerry Cardinale, amministratore di RedBird Capital Partners, ha svolto una giornata a Milano dedicata al mondo del calcio.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello”Oggi la Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina a un aggiornamento sul Milan, evidenziando la visita di Cardinale a Milanello.

Milan, il blitz di Cardinale apre nuovi scenari: il futuro di Furlani e Maignan, l’incontro con Allegri e IbraBlitz di Gerry Cardinale a Milanello a distanza di oltre 500 giorni dall'ultima volta: si decide il futuro assetto del Milan e il rinnovo di Maignan. sport.virgilio.it

Cardinale atteso a Casa Milan: ecco chi incontrerà. Domenica non sarà a RomaDopo essere stato a Milanello questa mattina, nelle prossime ore Gerry Cardinale è atteso a Casa Milan dove incontrerà il presidente rossonero Scaroni, il CFO Cocirio e il CRO Oettle. milannews.it

