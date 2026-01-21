Gerry Cardinale, amministratore di RedBird Capital Partners, ha svolto una giornata a Milano dedicata al mondo del calcio. La mattina è stato a Milanello per incontri con i responsabili sportivi e dirigenziali del Milan, mentre nel pomeriggio si è recato a Casa Milan per partecipare a riunioni operative. Un momento importante per rafforzare i rapporti e discutere le strategie future del club.

Giornata milanese intensa per Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird Capital Partners ha fatto tappa questa mattina a Milanello, dove ha incontrato i vertici sportivi e dirigenziali del Milan, prima di spostarsi nel pomeriggio a Casa Milan per una serie di riunioni operative. Al centro sportivo rossonero Cardinale ha avuto un confronto diretto con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, Zlatan Ibrahimovi? e l’allenatore Massimiliano Allegri, oltre a salutare la squadra alla ripresa degli allenamenti. La visita prosegue a Casa Milan, dove è previsto il pranzo nella sede del club e ulteriori summit con il management. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Cardinale a Milano: visita a Milanello e summit a Casa Milan

Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. La visione di RedBird per i rossoneriGerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha visitato Milanello, il centro sportivo del club.

Cardinale a ‘Casa Milan’: visita ai dipendenti e pranzo nel ristorante della sedeGerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha visitato questa mattina Milanello e si trova attualmente presso la sede del club, Casa Milan.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: E’ morto don Giovanni Tremolada; Card. Parolin in Kuwait: Gesù rifugio di pace per l’umanità/ Siate preti nell’amore, non nella perfezione; Ex Sampdoria, Roberto Mancini, guarda alla Serie A per rinforzare l’Al Sadd. Il nome.

Calcio: Cardinale a Milano, oggi visita alla squadra e incontro con dirigenti(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale è a Milano per una serie di incontri già programmati anche in Europa. Oggi è a Milanello insieme all'ad Giorgio Furlani, a Zlatan Ibr ... tuttosport.com

Cardinale a Milano: mattinata a Milanello, è ora a Casa Milan. Pranzo con Ibra13.47 - Dopo aver fatto visita stamattina a Milanello, Gerry Cardinale si trova ora a Casa Milan. Il numero uno di RedBird è entrato poco fa nella sala del ristorante della sede ... milannews.it

MP – Continuità, stabilità e visione: perché la presenza di Gerry Cardinale a Milano è un segnale forte - facebook.com facebook

La presenza di Gerry Cardinale a Milano non è una visita straordinaria, né una risposta a voci o rumori esterni. Al contrario, rientra pienamente in una serie di incontri europei già pianificati da tempo. Un passaggio previsto, coerent x.com