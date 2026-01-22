Carcere per i saluti romani | il Pd rilancia la proposta contro la propaganda fascista

Il Partito Democratico torna a proporre un intervento legislativo volto a contrastare la propaganda fascista, evidenziando l'importanza di tutelare i principi fondamentali della Costituzione. L'obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e repressione di ogni forma di ideologia totalitaria, mantenendo alta l’attenzione sulla difesa dei valori democratici e dei diritti civili. La proposta intende riportare il tema al centro del dibattito parlamentare, sottolineando l’impegno per la legalità e la memoria storica

Riportare al centro del dibattito parlamentare una proposta "per difendere la Costituzione e i suoi valori". Il Partito democratico prova a rilanciare un'iniziativa popolare già presentata nella scorsa legislatura e finora rimasta lettera morta. Un testo che vuole punire la "propaganda del regime.🔗 Leggi su Today.it Fascismo: legge iniziativa popolare contro propaganda fascista, Braga 'Pd la sostiene'Un'iniziativa popolare mira a contrastare la propaganda fascista e nazista attraverso una proposta di legge. Saluti romani, 13 condanne: "Manifestazione fascista"In un processo che ha attirato l’attenzione, i partecipanti sono stati condannati per manifestazione fascista e contestazione, mentre sono stati assolti dall’accusa di incitamento alla discriminazione o alla violenza razziale secondo la legge Mancino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Velletri, il ministro dell'Istruzione Valditara visita il Carcere e consegna i diplomi ai detenuti; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Trentini, l'abbraccio di Venezia a mamma Armanda e papà Ezio: Ora diciamo grazie. Saluti romani al corteo per Ramelli, confermate le 13 condanneLa Corte d'Appello di Milano ha condannato a 4 mesi di carcere 13 militanti di estrema destra che avevano partecipato il 29 aprile 2018 al corteo in memoria di Sergio Ramelli, l'esponente del Fronte ... rainews.it L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ E AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: UN’ALLEANZA PER LA PRESA IN CARICO DEI DETENUTI La tutela della salute in carcere p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.